«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» اليوم.. «القلوب تتعافى» بالمبادرات الصحية

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان «القلوب تتعافي» بالمبادرات الصحية، وخبر آخر جاء بعنوان «رئيس الوزراء يبحث الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية».

الإصلاح الإقتصادي

كما عرضت تقريرًا آخر من جريدة «الوطن» جاء بعنوان «خبراء: الإصلاح الإقتصادي حول مصر الى دولة قادرة على «امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات العالمية».

هناك تحول لاستعادة مصر لدورها

قالت الكاتبة الصحية فريدة الشوباشي، إنّ هناك تحولا لاستعادة مصر لدورها، مشيرة إلى أنّ مصر لديها عقول عبقرية وأيدي ماهرة وكفاءات في الابتكار، كما أنه عند استغلال ذلك نقوم بالتصدير للعالم، كما أنه يوفر الكثير قائلة: «كل حاجة ممكن نلاقيها في مصر، مصر مليئة بالإمكانات والثروات».