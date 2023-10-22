«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» اليوم: مصر .. السلام والسند 

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذى جاء بعنوان « مصر .. السلام والسند» .. السيسي: لا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن مصر لديها قيم وأدوات حقيقية لا بد للمسئولين عنها يكونوا معبرين عن كلمة جمهورية مصر العربية، والرئيس السيسي لديه قدرة للتعبير عن قيمة مصر خاصة فى الأزمة الفلسطينية بإعتبارها قضية القضايا.

تحركات الرئيس السيسي تعبر عن السياق السليم

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» أن لغة الخطاب الرسمية المعلنة واضحة مباشرة من خلال رفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية، كما أن تحركات الرئيس السيسي تعبر عن السياق السليم.

وتابع: « لدينا ضغط على الفلسطينيين من خلال ضرب مناطق كثيفة السكان، وقطاعات صحية والمستشفيات».