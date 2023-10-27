تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة» في حي غرب بالإسكندرية

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بالإسكندرية، إن الحي يعمل على زيادة الرقعة الخضراء من خلال زراعة مسطحات خضراء في الأماكن المتاحة والمناسبة، وكذلك تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وتم متابعة أعمال التشجير وزراعة النباتات والأشجار وزيادة المساحات الخضراء في حديقة مستشفى الصدرية وطريق القباري السريع.

زراعة 70 شجرة

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في إطار مبادرة 100 مليون شجره وبناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة الحدائق وزيادة المساحات الخضراء والتشجير بنطاق الأحياء، قامت إدارة الحدائق بزراعة نباتات وأشجار مثمرة بنطاق الحي، حيث تم زراعة 50 شجرة أكاليفيا و20 شجرة لانتانا وتفصيص وزراعة أشجار جازانيا وذلك بحديقة الصدرية، وتم جمع المخلفات والنظافة والري، كما تم تقليم النخيل على سور شركة الترسانة البحرية.

الحفاظ على المظهر الحضاري

وأضافت أن إدارة الحدائق بالحي مستمرة في رفع كل الحدائق وزيادة مساحة التشجير بطريق القباري السريع وتقليم الأشجار وتجريف الحشائش وأعمال النظافة وجمع ورفع المخلفات، وذلك نظراً لأهمية زيادة المساحة الخضراء للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لعروس البحر الأبيض المتوسط.