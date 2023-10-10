حملات مكثفة لإزالة المخالفات ورفع كفاءة الطريق الصحراوي بحي غرب الإسكندرية

أكدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحي يواصل الجهود على مدار اليوم للقضاء على أي مخالفات والتصدي بحزم لأي مخالفات وفرض هيبه الدولة، والتصدي بحزم وقوة وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة ورصدها لإزالتها في المهد، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشارت شعبان إلى تنفيذ حملات فورية، اليوم، جرى فيها إيقاف أعمال بناء مخالف دون ترخيص داخل محل بشارع سيدي كريم، وإزالة المخالفات على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على كمية من الأخشاب والحديد بوجود إدارة إشغال الطريق بالحي.

الالتزام بمواعيد الغلق

وأضافت "شعبان" أن الحي شن حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات بمنطقة كرموز بشوارع باب الملوك والطابية، وأسفرت عن رفع كل الإشغالات والطريق العام، وغلق منشأتين لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، مشيرة إلى توالي الحملات بنطاق الحي لفرض الانضباط.

رفع كفاءة الطريق الصحراوي

وقالت رئيس حي غرب إن أعمال التجريف ورفع الأتربة لرفع كفاءة الطريق الصحراوي وبنطاق الحي مستمرة، بالإضافة إلى قيام الرصد البيئي بالحي وشركة نهضة مصر بتكثيف أعمال التجريف والرفع الفوري للأتربة بالطريق الصحراوي وأعمال النظافة ومراكز تجمعات القمامة بنطاق الحي، وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي، الرصد البيئي، المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي مع استمرار تكثيف حملات النظافة بنطاق الحي حفاظًا علي البيئة المحيطة وصحة المواطنين.