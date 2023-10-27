بدء تلقي الطعون على مرشحي الانتخابات الرئاسية أمام «الإدارية العليا»

تستقبل المحكمة الإدارية العليا، بداية من اليوم، الطعون على مرشحي الانتخابات الرئاسية وقيدها بجدول المحكمة، على أن يجري الفصل في هذه الطعون في المدة من 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر المقبل، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين، على نفقة خاسر الطعن، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة يوم 9 نوفمبر المقبل.

وتبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في استقبال الطعون وتسجيلها بجدول المحكمة الإدارية العليا، بداية من الساعة التاسعة صباحا، وحتى نهاية اليوم بدون إجازة رسمية، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

4 مرشحين للانتخابات الرئاسية

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري.