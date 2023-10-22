تعرف على موعد استقبال المحكمة الإدارية العليا للطعون بالانتخابات الرئاسية

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، وفق الجدول الزمني المحدد من قبلها للانتخابات الرئاسية 2024، من فحص طلبات الترشح التي تم تقديمها من قبل المرشحين المحتملين، وهم 4 مرشحين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم: «المرشح الرئاسي المحتمل عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر».

انتهاء مهلة تلقي الاعتراضات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، أنها لم تتلق أية اعتراضات من طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك حتى نهاية المدة الزمنية التي تم تحديدها لهذا الإجراء، وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة.

استقبال «الإدارية العليا» للطعون

وبحسب الجدول الزمني الذي كانت قد أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المفترض أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا، في استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية، بداية من يوم الجمعة الموافق 27 من شهر أكتوبر الحالي، وحتى يوم 28 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يجري قيد هذه الطعون بجدول المحكمة يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر، وحتى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر، وذلك تمهيدا للفصل فيها من قبل المحكمة الإدارية العليا، على أن يتم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وكذلك في جريدتي الجمهورية والأخبار، على أن يكون ذلك على نفقة خاسر الطعن.

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، كانت قد حددت أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خارج مصر، على أن تتم العملية الانتخابية في الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.