«الإدارية العليا» تعيد محاكمة موظف خالف قانون البناء في الدقهلية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظف على براءته، وتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضده مما نسب إليه، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 528 لسنة 47 ق إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

مخالفات متعلقة بأعمال البناء

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 26/ 3/ 2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 528 لسنة 47 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية متضمنة ملف القضية رقم 665 لسنة 2018، نيابة السنبلاوين الإدارية، وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لما نسب إليه من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن تداول نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/ 1/ 2020 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، على أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده غير ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا تأسيسًا على أن الموظف لا يسأل عن عمل لا شأن له به أو كان غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل في اختصاصه الوظيفي، وأن المطعون ضده غير منوط به القيام بالأعمال المنسوبة إليه.