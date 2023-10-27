موعد صلاة الجمعة اليوم بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023

بعد مرور 6 أشهر على تطبيق التوقيت الصيفي في أبريل الماضي وحتى آخر خميس من شهر أكتوبر الجاري، تم تغييره اليوم آخر جمعة من شهر أكتوبر، وفق ما حدده مجلس الوزراء عند إعلانه تطبيق التوقيت، ليتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 اليوم.

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن مواقيت الصلاة وموعد صلاة الجمعة بعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 27 أكتوبر الجاري، وفق ما أعلنته الهيئة، كالتالي:

موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

وجاء موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الشتوي، كالتالي:

- القاهرة: 11.39 صباحا.

- الجيزة: 11.47 صباحا

- الإسكندرية: 11.44 صباحا.

- الدقهلية: 11.38 صباحا.

- الغربية: 11.40 صباحا.

- الشرقية: 11.37 صباحا.

- مرسى مطروح: 11.55 صباحا.

- بني سويف: 11.39 صباحا.

- أسيوط: 11.39 صباحا.

- المنيا: 11.41 صباحا.

- سوهاج: 11.37 صباحا.

- الأقصر: 11.33 صباحا.

- أسوان: 11.32 صباحا.

- شمال سيناء: 11.29 صباحا.

- جنوب سيناء: 11.29 صباحا.