مواعيد عروض الصوت والضوء بأبو سمبل وفيلة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

قال محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه بداية من اليوم الجمعة مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي ستكون مواعيد عروض الصوت والضوء بمنطقة (الكرنك - فيلة - أبوسمبل) على النحو التالي:

أولا منطقة الكرنك

- سيكون هناك عرضان للصوت والضوء طوال أيام الإسبوع، بالإضافة إلى عرض إضافى فى بعض أيام الأسبوع (السبت والثلاثاء)، بحيث تبدأ العروض الإضافية من الساعة 6 مساء، فيما يبدأ العرض الأول الساعة 7 مساء والثاني في الساعة 8 مساء.

مواعيد عروض الصوت والضوء بفيلة

ثانيا منطقة فيلة

سيكون هناك عرضين للصوت والضوء طوال أيام الإسبوع (من السبت للجمعة) بحيث يكون العرض الأول من الساعة 7 مساء والثانى من الساعة 8 مساء ،علما بأن مدة العرض ستكون 60 دقيقة.

منطقة أبو سمبل

وأشار خلال المنشور الدورى الذى أرسله إلى إتحاد الغرف السياحية،أن مواعيد عروض الصوت والضوء بمنطقة أبى سمبل ستكون عرضان الأول من الساعة 6.30 مساء والآخر من الساعة 7.30 مساء.