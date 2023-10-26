كم الساعة الآن في مصر بحسب التوقيت الشتوي؟

يهتم الناس في ذلك الوقت بمعرفة الساعة الآن في القاهرة والمحافظات، بحسب التوقيت الشتوي، الذي أعلن عن تطبيقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، تزامنا مع تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لمدة 6 أشهر متواصلة، بداية من يوم الجمعة 28 أبريل الماضي، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

ويتطلب تغيير التوقيت الشتوي تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، بداية من الليلة (الآن).

الساعة الآن في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت الشتوي

ووفق التغيير الجديد، تكون الساعة الآن في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت الشتوي، الساعة الحادثة عشر مساء من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري.

وأكد مجلس الوزراء، في نص القرار الصادر عنه في أبريل الماضي، أن موعد انتهاء التوقيت الصيفي، سيكون في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر ما يعني العمل بالتوقيت الشتوي الجديد بداية من الجمعة الموافق 27 أكتوبر.