جامعة القاهرة تطلق مبادرة محو الأمية الكربونية لنشر الوعي البيئي

أطلقت جامعة القاهرة مبادرة «محو الأمية الكربونية» بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدال الألمانية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لنشر الوعي وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة داخل جامعة القاهرة وخارجها.

توعية وتثقيف الطلاب بمفهوم البصمة الكربونية

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المبادرة تستهدف توعية وتثقيف طلاب الجامعة حول مفهوم البصمة الكربونية وتأثيراتها البيئية والمناخية، وتعريفهم بالإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد منخا لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أنّ المبادرة تشجع المشاركين على ابتكار حلول عملية مستدامة للتحديات البيئية المحيطة بهم.

وأكد أن محو الأمية الكربونية هو فهم أسباب وتأثيرات انبعاثات الكربون اليومية لإحداث تغيير حقيقي في الطريقة التي نتعامل بها مع تغير المناخ نظرًا لأن تطوير ثقافة خفض الكربون أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جامعة القاهرة، موضحًا أن المبادرة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات تشمل محاضرات وورش عمل تفاعلية، وتأثيرات التغيرات المناخية، وأهمية الطاقة المتجددة والاستدامة، بالإضافة إلي إنتاج مجلة وبودكاست تتعلق بقضايا الاستدامة والتغير المناخي وحلولها.

جميع فعاليات المبادرة تتم بالمجان

وأوضحت الدكتورة سهير رمضان فهمي، المنسق العام لمكتب الاستدامة بجامعة القاهرة، أن مبادرة «محو الأمية الكربونية» ستسهم بشكل فعّال في نشر الوعي وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة داخل جامعة القاهرة وخارجها، وستكون إسهامًا قيمًا للتحرك نحو مجتمع أكثر استدامة وبيئة أفضل، مشيرًة إلى أن جميع الفعاليات والموارد المقدمة ضمن المبادرة تتوفر مجانًا لجميع المشاركين.