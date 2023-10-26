جامعة القاهرة تنظيم فعالية للتوعية بسرطان الثدي

تُطلق جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة للتوعية بسرطان الثدي في الجامعة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وتحت إشراف أساتذة متخصصين، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر بعدد من كليات الجامعة ومبانيها الإدارية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنّ المبادرة التي تطلقها الجامعة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات وإجراء الكشف الطبي عليهن وتوعيتهن بسرطان الثدي وتدريبهن على الكشف الذاتي للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية الشاملة والمستدامة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنّ الدولة المصرية تضع النهوض بصحة المرأة المصرية في صميم اهتماماتها ترسيخًا لمبدأ تمكين المرأة والنهوض بها في جميع المجالات، باعتبار أنّ صحة المرأة جزءا أساسيا من أمن واستقرار وصحة الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنّ مبادرة التوعية بسرطان الثدي تأتي استكمالًا للمبادرات التي شاركت بها الجامعة مثل مبادرة «100 مليون صحة» للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس سي، لزيادة الوعي بسُبل مواجهة الأمراض المزمنة، بما يُعد ركيزة أساسية للتنمية البشرية.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنّ مبادرة التوعية بسرطان الثدي بالجامعة تستمر 5 أيام، وسيتم توفير مقر ثابت بجوار القبة للتوعية، مضيفًا أنّ فعاليات التوعية ستُقام بكلية العلاج الطبيعي يوم الاثنين 30 أكتوبر، وكلية الهندسة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، وكلية الزراعة يوم الأربعاء 1 نوفمبر، وكلية الطب البيطري يوم الخميس 2 نوفمبر، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.