محافظ المنوفية: المجتمع المدني له دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني والوفد المرافق له، وذلك على هامش حضور فعاليات مؤتمر دور مؤسسات العمل الأهلي في خدمة المجتمع، تحت عنوان «انزل شارك.. مصر أهم.. قوتنا في وحدتنا»، والمنعقد بقصر ثقافة شبين الكوم.

محافظ المنوفية يشيد بدور منظمات المجتمع المدني

وأكد محافظ المنوفية دور منظمات المجتمع المدنى في دعم جهود الدولة في خدمة المجتمع، كونها شريكا فاعلا في النهوض بالإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، كحق وواجب وطنى باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء والسلم المجتمعي.

وأضاف المحافظ، أن المنوفية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى المشاركة في العملية الإنتخابية بما يعكس الروح الوطنية التى يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية.

ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشكر إلى محافظ المنوفية لجهوده الملموسة، ودعمه المتواصل لمنظمات العمل الأهلى والتنموى في خدمة المجتمع والمواطنين.

مؤتمر «انزل وشارك»

ويشهد محمد موسي نائب المحافظ فعاليات مؤتمر «انزل شارك.. مصر أهم.. قوتنا في وحدتنا»، بقصر ثقافة شبين الكوم، نائبا عن محافظ المنوفية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية.