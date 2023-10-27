عاجل.. المتحدث العسكري: حادث طابا نجم عن سقوط طائرة دون طيار مجهولة الهوية

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن هناك إحدى الطائرات الموجهة دون طيار مجهولة الهوية، سقطت صباح اليوم الجمعة الموافق 27/10/2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأضاف: «أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد 6 أفراد، وخروجوا من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية».