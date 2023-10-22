رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المتحدث العسكري: إصابات طفيفة في حادث الحدود.. وجار التحقيق بشأن الواقعة

كتب:

محمد مجدي
07:19 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

قال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنه خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد، أُصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية، بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ؛ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.

وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن الجانب الإسرائيلي قد أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجار التحقيق في ملابسات الواقعة.

اقرأ المزيد:

القوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع وزارة الرياضة وهيئة الدواء

المتحدث العسكري ينشر إنفو جرافات حول قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر

إدارة شؤون الضباط في القوات المسلحة تعلن أسماء أوائل خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية

رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة: 100% نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.