المتحدث العسكري: إصابات طفيفة في حادث الحدود.. وجار التحقيق بشأن الواقعة

قال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنه خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد، أُصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية، بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ؛ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.

وأفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن الجانب الإسرائيلي قد أبدى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجار التحقيق في ملابسات الواقعة.