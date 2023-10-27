أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 27-10-2023 في مصر
كتب:
محمد متولي
11:29 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
منتج الأسمنت - صورة أرشيفية
شهدت أسعار الأسمنت تراجعًا ملحوظا في الأسواق، اليوم، وتستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 27-10-2023 في العديد من المصانع والأسواق، والتي جاءت كما يلي.
سعر الأسمنت اليوم للمستهلك
- سعر طن أسمنت المصريين 2060 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1920 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 2070 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت النصر يسجل 2020 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1920 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1700 جنيهًا.
- سعر طن أسمنت حلوان يسجل 2000 جنيه.
سعر طن الأسمنت اليوم
- سعر أسمنت العسكري سجل 2000 جنيه.
- أسمنت المنيا سجل 1940 جنيهًا.
- أسمنت المصريين سجل سعر 2060 جنيهًا.
- أسمنت مصر بني سويف سجل سعر 1800 جنيه.
- أسمنت السهم سجل سعر 1840 جنيهًا.
سعر طن الأسمنت الیوم في مصر
- بلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2800 جنيه.
- بلغ سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 2900 جنيه.
- تراوح سعر أسمنت رويال العادة بين 2800 لـ2850 جنيهًا.
- وسجل أسمنت رويال سوبر 2800 جنيه.
- سجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء 3500 جنيه.