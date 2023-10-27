أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 27-10-2023 في مصر

شهدت أسعار الأسمنت تراجعًا ملحوظا في الأسواق، اليوم، وتستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 27-10-2023 في العديد من المصانع والأسواق، والتي جاءت كما يلي.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

- سعر طن أسمنت المصريين 2060 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1920 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 2070 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت النصر يسجل 2020 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1920 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1700 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت حلوان يسجل 2000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سعر أسمنت العسكري سجل 2000 جنيه.

- أسمنت المنيا سجل 1940 جنيهًا.

- أسمنت المصريين سجل سعر 2060 جنيهًا.

- أسمنت مصر بني سويف سجل سعر 1800 جنيه.

- أسمنت السهم سجل سعر 1840 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الیوم في مصر

- بلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2800 جنيه.

- بلغ سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 2900 جنيه.

- تراوح سعر أسمنت رويال العادة بين 2800 لـ2850 جنيهًا.

- وسجل أسمنت رويال سوبر 2800 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء 3500 جنيه.