موعد فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة على انتخابات الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر الحالي، وحتى الثلاثاء 7 من نوفمبر 2023، موعدًا للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ثم نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.

فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة

وتبدأ المحكمة الإدارية العليا، اليوم، في استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية المقدمة من المرشحين المحتملين للانتخابات، وقيدها بجدول المحكمة، على أن يستمر استقبال الطعون حتى غدا 28 من أكتوبر، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الجدول الزمني المتفق عليه.

وتستقبل المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة الطعون وتسجيلها بجدول المحكمة الادارية العليا، بداية من الساعة التاسعة صباحا، وحتى نهاية اليوم بدون إجازة رسمية، وذلك حسب المدة الزمنية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات

كان المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حدد وفقا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، يوم 26 أكتوبر الجاري آخر موعد للبت في التظلمات المقدمة من مرشحي الرئاسة المحتملين والإخطار بها، وذلك بعدما انتهت السبت الماضي، المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، للفصل في اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 على بعضهم البعض.