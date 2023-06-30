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عاجل.. المحكمة الإدارية العليا الفرنسية تؤيد حظر الحجاب أثناء مباريات الكرة

كتب:

أحمد حامد دياب
02:34 ص | الجمعة 30 يونيو 2023
أحد المحجبات في فرنسا

أحد المحجبات في فرنسا

أزمة جديدة تواجه الفتيات المسلمات اللاتي يلعبن كرة القدم في فرنسا بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، اليوم حكمًا يؤيد حظر الحجاب أثناء مباريات كرة القدم.

الاتحادات الرياضية قد تفرض على لاعبيها التزاما بحيادية الزي أثناء المنافسات 

وبحسب «القاهرة الإخبارية» فإن الحكم  يأتي على خلاف ما طالبت به مجموعة من لاعبات كرة القدم المسلمات في دعواهن ضد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وقالت المحكمة في بيان لها، إن مجلس الدولة يقضى بأن الحظر الذي فرضه الاتحاد ملائم ومتناسب وأن الاتحادات الرياضية قد تفرض على لاعبيها التزامًا بحيادية الزي أثناء المنافسات.

فيفا أصدر حظرا مماثلا على الحجاب منذ أكثر من عام

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أصدر قرارًا بحظر مماثل على ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب منذ أكثر من عقد. 

يٌذكر أن هناك  مجموعة من الفتيات المسلمات في فرنسا طعنوا في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد المنظم للعبة في فرنسا، التي تمنع ارتداء الحجاب باعتباره علامة تظهر الانتماء الديني.

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بقلم أحمد حامد دياب