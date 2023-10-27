بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط في قنا الجديدة.. 5 نوفمبر المقبل

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5 من نوفمبر المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 21 من نفس الشهر، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بالمدينة، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة – المشرف على غرب قنا، أنه سيجري تسليم قطع الأراضي بالحي الأول، القطعة رقم 53، والقطع أرقام 9 – 10 – 14، والقطعتين رقمي 2 و 5، بالمجاورة 3، والقطع أرقام 17 – 18 – 28 – 29 – 40 – 41، والقطعة رقم 7، والقطعة 22، والقطعة 13، بالمجاورة 5 بلوكات مختلفة، وكذا بالحي الأول القطعتين 40، 46، والقطع 2 – 5 – 6 – 7، والقطع 4 – 19 – 36، والقطعتين 9 و 12، والقطعة 3، والقطعة 62، المجاورة 1 بلوكات مختلفة، يوم الأحد 5-11-2023.

وأضاف: سيجري تسليم القطع بالحي الثاني أرقام 1 – 2 – 70 – 76 – 77 – 78، والقطعتين 10 و 21، والقطعة 3 ، والقطعة 5، والقطعة 57، المجاورة 3، والقطع 34 – 38 – 44 – 46، والقطعتين 21 و 5، والقطع 20 – 28 – 31، المجاورة 4، والقطع 39 و 19 و 36، المجاورة 5، بلوكات متنوعة، يوم الاثنين 6-11-2023، والقطعة 7 والقطع من 15 : 53، المجاورة 6 بلوكات متنوعة، يوم الثلاثاء 7-11-2023، والقطع 709 – 731 – 871 – 881 – 918 – 930 – 958 – 960، بالحي الثالث، والقطع 11 – 12 – 88، المجاورة 1، والقطع 46 – 151 – 257، المجاورة 5 بالحي الرابع، يوم الأربعاء 8-11-2023.

وقال إنه سيجري تسليم القطع بغرب المدينة، المنطقة أ، يوم الأربعاء 8-11-2023، والقطع نموذج 209م2 يوم الأحد 12-11-2023، والقطع نموذج 276 م2، يوم الاثنين 13-11-2023، والقطع بالمنطقة ب، يوم الثلاثاء 14-11-2023، وتخصيص الأيام من الأحد 19-11-2023 إلى الثلاثاء 21-11-2023، لمن تخلف عن الاستلام.