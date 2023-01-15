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حجز شقق جنة الإسكان المتوسط 2023.. أسعار تبدأ من 900 ألف جنيه

كتب:

منة عبده
02:45 م | الأحد 15 يناير 2023
شقق جنة بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

شقق جنة بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

10872 وحدة سكنية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرحهم ضمن مشروع جنة الإسكان المتوسط 2023، داخل 6 مدن جديدة، وهي: «مدينة الشيخ زايد، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة دمياط الجديدة، مدينة ملوي الجديدة، مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة)، بمساحات تتراوح بين 100 متر مربع وحتى 161 مترا مربعا.

تخصيص شقق جنة الإسكان المتوسط 2023 بأسبقية الحجز

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 15 يناير، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كراسة شروط حجز شقق جنة الإسكان المتوسط 2023، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وعليه أصبح هناك بحث كثير عن حجز شقق جنة الاسكان المتوسط 2023، عبر محركات البحث. 

ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بشقق جنة ضمن الإسكان المتوسط 2023، يكون تخصيص شقق جنة الإسكان المتوسط 2023 بأسبقية الحجز «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

أسعار شقق جنة تتراوح بين 900 ألف جنيه وحتى مليون جنيه

أما عن قيمة مقدم حجز شقق جنة الإسكان المتوسط 2022، أوضحت كراشة الشروط أنها تبلغ 100 ألف جنيه، ومن ثم يتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء»، من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك خلال شهر بداية من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.

وبالاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بشقق جنة الإسكان المتوسط 2023، إتضح أن أسعار شقق جنة تتراوح ما بين 900 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، حيث تختلف قيمة الوحدة السكنية بإختلاف المدينة الواقعة بها، ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط من خلال زيارة هذا الرابط

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.