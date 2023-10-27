متحف كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري

يحتفل متحف آثار كفر الشيخ، اليوم الجمعة، باليوم العالمي للتراث السمعي البصري في 27 أكتوبر من كل عام، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على تراث البلاد السمعي والبصري المتمثل في صور وأشكال متعددة، مثل الوثائق والأفلام والتسجيلات الصوتية والمرئية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.

نافذتك إلى العالم

وأشار متحف آثار كفر الشيخ، في بيان، إلى أن ذلك يأتي تحت شعار هذا العام بعنوان «نافذتك إلى العالم»، حيث يعد التراث السمعي والبصري نافذة تفتح لنا وللأجيال القادمة لنرى من خلالها الماضي بكل ما يحمله من قيم وتاريخ وفن وحضارة.

محفوظات التراث السمعي والبصري

كما تعكس محفوظات التراث السمعي والبصري في طياتها حكايات عن أشكال حياة الأشخاص وثقافاتهم في جميع أنحاء العالم، والتي تعد بمثابة تراث ثمين ومصدر قيمً للمعارف يجسد التنوع الثقافي والاجتماعي واللغوي في مجتمعاتنا ويساعد على النضوج وفهم العالم الذي نتشاركه جميعًا.

وأوضح بيان متحف كفر الشيخ، أن الحفاظ على هذا التراث وضمان أن يبقى ويعيش لتراه الأجيال هي أمانة ورسالة يجب أن نفكر بها ونعمل عليها طوال الوقت، على مر العصور كتاريخ معاصر.