متحف كفر الشيخ ينظم دورة لتعليم اللغة المصرية القديمة لطلاب كليات الآثار

نظم متحف كفر الشيخ، اليوم الخميس، دورة لتعليم اللغة المصرية القديمة «المستوى الأول» لطلاب كليات الآثار بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2023 - 2024، والتي يُنظمها المتحف، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

بدء فعاليات دورة تعليم اللغة المصرية القديمة

ألقي محاضرة اليوم السيد محمد البنا، مدير عام التسجيل والتوثيق بالوجه البحري، بحضور 30 متدرب ومتدربة، وذلك في إطار الأنشطة العلمية التي يُقدمها متحف كفر الشيخ لجمهوره.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ متحف كفر الشيخ اُفتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيهًا، و60 جنيها للطالب الأجنبي.