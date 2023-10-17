متحف كفر الشيخ يحتفل بيوم الأغذية العالمي.. محاضرة وجولة إرشادية

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ احتفالاً بيوم الأغذية العالمي، تأكيدًا على أهمية المتاحف ودورها الفعال في الاحتفال بكافة المناسبات والفعاليات العالمية.

محاضرة عن الطعام في مصر القديمة

وجرى تنظيم محاضرة عن الطعام في مصر القديمة وجولة إرشادية بالمتحف لربط القطع الأثرية بعادات الغذاء لدى المصري القديم لمجموعة من أطفال مدرسة الوحدة العربية بكفر الشيخ.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

يذكر، أنّ متحف كفر الشيخ افتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر».

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبية.