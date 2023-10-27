قطع المياه عن 30 منطقة بسوهاج للصيانة الدورية.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، قطع المياه في 30 منطقة، للصيانة الدورية بمحطة جرجا السطحية، على أن تعود الخدمة فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

أماكن قطع المياه بسوهاج

وكشف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه سوهاج، أماكن قطع المياه بمركز جرجا، وذلك في نجع أبو زوينة وبني عيش ونجع الترعة والعوامر بحري وعليو وفواز ونجع موسى ونجع الحوفة ونجع الجديان والعوامر قبلي وبذيذ والكوامل قبلي وبندار الشرقية ونجع الحائط والمساعيد وأولاد بهيج والبربا والقرية وبندار الرملية والبياضي ونجع حائط المساعيد وبيت الخربي والزواتنة والمجابرة وحسونة ومزاتة والمشاودة والرقاقنة وبيت داوود والشيخ جبر.

مواعيد قطع المياه بسوهاج

وحددت «مياه سوهاج» مواعيد قطع المياه اليوم الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء وحتى 3 صباح يوم السبت، ولمدة 4 ساعات، مؤكدة توفير سيارات مياه مجانية صالحة للشرب، حال الرغبة في ذلك.