رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. قوات الاحتلال تمنع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى

كتب:

محمود البدوي
11:44 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
صورة مباشرة من محيط المسجد الأقصى

صورة مباشرة من محيط المسجد الأقصى

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وأكدت أن قوات الاحتلال تطلق قنابل غاز وقنابل صوتية صوب المتجمعين بالقرب من المسجد الأقصى.

كما أفادت «القاهرة الإخبارية» أن قوات الاحتلال تمنع المصلين المتواجدين على أبواب المسجد الأقصى من دخوله، وتجبر من دخوا المسجد على الخروج منه.

اقرأ المزيد:

مسلم: مشكلة معبر رفح تكمن في الجانب الفلسطيني والذي يتعرض للقصف دائما من قبل إسرائيل

عمرو موسى: إسرائيل تتبع سياسة تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها

«سي إن إن» تكشف أسرار عملية طوفان الأقصى.. منها صواريخ لم تستطع إسرائيل تتبعها

خبير استراتيجي: المشهد ملتبس في إسرائيل والأغلبية غير راضية عن حكومة نتنياهو
بقلم محمود البدوي