عاجل.. قوات الاحتلال تمنع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وأكدت أن قوات الاحتلال تطلق قنابل غاز وقنابل صوتية صوب المتجمعين بالقرب من المسجد الأقصى.

كما أفادت «القاهرة الإخبارية» أن قوات الاحتلال تمنع المصلين المتواجدين على أبواب المسجد الأقصى من دخوله، وتجبر من دخوا المسجد على الخروج منه.