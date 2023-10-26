خبير استراتيجي: المشهد ملتبس في إسرائيل والأغلبية غير راضية عن حكومة نتنياهو

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن المشهد ملتبس داخل إسرائيل، كما أن هناك تأكيد على فشل حكومة نتنياهو، كما أن هناك نسب تقول، طبقا لتقارير صحفية، أن 80% من الشعب الإسرائيلي رافض لوجود حكومة نتنياهو ويطالبها بالاستقالة، وهناك صحف أخرى تقول إن نسبة الرافضين لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي 94%.

56% من الإسرائيليين طالبوا بإقالة نتنياهو بعد اندلاع الحرب

وأضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»، قائلًا «56% طالبين بعد الحرب مباشرة إقالة نتنياهو، كما أنه السبب الرئيسي لإطالة أمد الحرب والتعدي على قطاع غزة».

وأوضح أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الجبهة الداخلية على هدف واحد حتى الآن، بالإضافة إلى وجود حكومة مختلفة الرأي فيما يتعلق بهذا الأمر، وهناك وجود 3 وزراء مختلفين على فكرة الاجتياح البري، بالإضافة إلى فكرة مطالبة أسر الرهائن بأن يستعيدوا أبنائهم أحياء يمثل عائقا أمام فكرة الاجتياح البري.