حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. متابعة تنفيذ مجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، بيانا بحصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر الجاري، ومن أبرز تلك الأنشطة:

السبت 21 أكتوبر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي الحادي عشر العاشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي بتنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة: وهي دورة اساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، ودورة اللغة الانجليزية المستوى الأساسي، ودورة التخطيط المحلي المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، ودورة أنماط التفكير والمهارات النفسية

الأحد 22 أكتوبر

قال اللواء هشام آمنة إنه في ضوء تكليفات القيادة السياسية ، نحو تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية لاسيما الصناعات التراثية بمحافظات الصعيد باعتبارها عنواناً للهوية وقاطرة للتنمية المستدامة، فقد تم عقد ملتقي لأصحاب عصارات العسل الأسود بنجع حمادي بمحافظة قنا.

وقام وزير التنمية المحلية، بزيارة لمحافظة السويس برفقة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس حيث تم تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء السويس في بعض القطاعات علي أرض المحافظة

الاثنين 23 أكتوبر

أعلن وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة شمال سيناء المدفن الصحي الآمن بمدينة بئر العبد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 26 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

الثلاثاء 24 أكتوبر

استقبل وزير التنمية المحلية، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي استعرض فيه الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

الأربعاء 25 أكتوبر

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية للمبادرة حول مستجدات الموقف التنفيذي والتشغيلي لمجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبلغ عدد المجمعات التي تم نهو الأعمال الإنشائية بها بلغ حوالي 324 مجمعًا من إجمالي 332 مجمعا، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 184 مشروع بنسبة 52% من إجمالي 351 مشروعًا بتكلفة تبلغ 1,6 مليار جنيه منها 124 سوق حضاري و97 موقف سيارات و130 نقطة إطفاء.

كما استضافت وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية وتطوير المحلية والمشرف على وحدة حقوق الإنسان وذلك مع رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، وتضمن الاجتماع استعراضًا من مسئولي وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لإنجازات المستويات المحلية من تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط عملها خلال الفترة القادمة

الخميس 26 أكتوبر

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع الحادي عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي والذي تضمنت تنفيذ 3 دورات تدريبية، اجتازها 89 متدربا .

والتقى وزير التنمية المحلية ، مع الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتطوير آليات تلقي وتسجيل الشكاوي من المواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومنظومة الشكاوي .

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين فى مختلف محافظات الجمهورية، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين.

الجمعة 27 أكتوبر

التقي وزير التنمية المحلية مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة بعض مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي الجارية علي أرض مختلف محافظات الجمهورية وتوفير الأراضي اللازمة بالتعاون مع المحافظات لإقامة مشروعات الصندوق تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.