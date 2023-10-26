مبادرة «أنت الحياة» تقدم خدماتها لـ311 ألف مستفيد بـ16 محافظة

أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عددا من المبادرات بالتوازي معها، فمنذ انطلاق المؤسسة، نفذت أكثر من 20 مبادرة، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية من الناحية الإنسانية، في كل قرى حياة كريمة، من بينها مبادرة «أنت الحياة»، والتي استطاعت أن تقدم إنجازات واسعة على مدار الأشهر الماضية.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة في بيان لها، أن مبادرة «أنت الحياة» تمكنت من تقديم خدماتها إلى 311 ألف شخص في 16 محافظة، قدمت خلالها عددا من الخدمات الطبية، امتحانات محو أمية، ملتقيات توظيف، فك كرب غارمين، خدمات توعوية وتثقيفية، تدريب على الأعمال الحرفية، بالإضافة إلى استخراج عدد من بطاقات الرقم القومي للمستفيدين من المبادرة.

وفي سياق آخر إشارت «حياة كريمة» إلى تدشين مبادرة أنت الحياة في القاهرة، بمركز شباب الساحل خلال الفترة من 26 وحتى 28 أكتوبر الجاري، اعتبارا من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة عصرا، مشيرة إلى أن «أنت الحياة» ستقدم خدماتها بالمجان للآلاف من أهالينا، سواء في القوافل الطبية، واستقبال الحالات الانسانية، ملتقى توظيفي، فعاليات ثقافية، مسرح العرائس والورش الحرفية، استقبال حالات الغارمين، ندوات التوعية الخاصة بمكافحة الأدمان والتعاطي، امتحانات محو الأمية، أنشطة رياضية متنوعة، معرض الكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، ومبادرة «اتكلم هنسمعك» للصحة النفسية، وغيرها من الخدمات والفعاليات المجانية على هامش المبادرة.