عضو التحالف الوطني: رد فعل مصر على الأحداث في غزة كان سريعا

قال محمود الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن رد فعل الدولة المصرية كان سريعا وفوريا -رسميا وشعبيا- إزاء الأحداث الأخيرة في فلسطين، موضحًا: «المستوى الرسمي من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى المستوى الشعبي نتحدث عن حالة الزخم الكبيرة من جانب المصريين متمثلة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الإحساس بإخوتنا في غزة والمشكلة الكبيرة التي يتعرضون لها».

أضاف «الجارحي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «خلال ساعات معدودة من اندلاع الأحداث جرى تجهيز قافلة من أكبر القوافل عبر تاريخ العمل الشعبي والمجتمعي، بتجهيز 106 شاحنات في عدد قليل من الساعات».

الاحتلال الإسرائيلي يرفض دخول المساعدات إلى غزة

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بأن الاحتلال الإسرائيلي يرفض دخول المساعدات إلى غزة، ولكن مرة أخرى، فرضت مصر كلمتها وتمكنت بعد أسبوع صعب جدا من إدخال الشاحنات، ونجحت في إيصال 75 شاحنة من إجمالي عدد الشاحنات الموجودة، وتحمل كما كبيرا ومتنوعا من المساعدات الإنسانية.

قطاع غزة يحتاج كل أنواع المساعدات الإنسانية

أكد أن قطاع غزة يحتاج كل أنواع المساعدات الإنسانية لإنقاذ أرواح المتضررين، حيث ضمت أول قافلة من الشاحنات ما يقارب 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية ولحاف وقطع ملابس متنوعة لأعمار مختلفة بواقع 50 ألف قطعة، لإضافة إلى 300 ألف قطعة ما بين مستلزمات وعبوات أدوية.