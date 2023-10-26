التحالف الوطني يدشن المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع» بمحافظة الدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية عن تدشين المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع» بالدقهلية، اليوم من خلال إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة ازرع بالدقهلية بدعم ومشاركة التحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة الزراعة بهدف التشجيع على زراعة القمح وتقديم الدعم اللازم للمزارعين.

تدشين المرحلة الثانية من مبادرة ازرع بالدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية في تصريحات صحفية لها أنه جرى تدشين المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع» بحضور ممثلي الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، كل من ماجدة رمزي مدير التنمية الريفية الشاملة بالوجه البحري والاستاذ ريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة والاستاذ رفعت ثابت منسق التنمية الريفية الشاملة بالوجه البحري والاستاذ كرلس بشري مختص التنمية الريفية.

وأشارت إلى أنه جرى اليوم إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة ازرع بالدقهلية بدعم ومشاركة التحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة الزراعة بهدف التشجيع علي زراعة القمح وتقديم الدعم اللازم للمزارعين.

وأضافت أن تدشين المبادرة جاءت بحضور الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وأوضحت أن المبادرة في مرحلتها الثانية بالدقهلية تعمل علي مساحة 90 ألف فدان، إذ يتم تقديم حزمة من التدخلات لخدمة صغار المزراعين، ويجري دعم التقاوي بنسبة 50% من ثمنها وتقديم الدعم الفني والمدارس الحقلية.

وأشارت المحافظة أنه من خلال "مبادرة ازرع" تأتي المشاركة الفعالة مع اخواتنا المزارعين في محافظة الدقهلية وفي عدد من المحافظات لتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التقاوي المعتمدة عالية الجودة بما يساهم في العمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، ويتم من خلال المبادرة تنفيذ المدارس الحقلية بالمحافظات المستهدفة بالمبادرة للعمل على دعم المزارعين فنيًّا من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في زراعة محصول القمح مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج للمحصول.

وقالت "رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية" وعضو التحالف الوطني أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 500 ألف مزارع في 15 محافظة بالجمهورية في الموسم الزراعي 2023/2024م وهي محافظات الشرقية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والقليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والوادي الجديد والاقصر واسوان.