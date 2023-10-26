«التحالف الوطني»: نجهز قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف جهّز 106 قاطرات تحمل المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها لأهالي غزة، وصلت للعريش منذ نحو 10 أيام ثم اتجهت لرفح وانتظرت أسبوعا تقريبا أمام المعبر، متابعا أن المساعدات بدأت تدخل في مجموعات تتكون من 20 لـ25 قاطرة، مشيرا إلى أن القاطرات تصل للجانب الآخر من قطاع غزة لتفرغ محتوياتها بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرا إلى تجهيز قافلة جديدة لنقلها إلى غزة.

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي ما زالت في العريش ولم تدخل بعد، متمنيا استمرار فتح معبر رفح بصورة مستديمة، موضحا أن القاطرة التي تُدخل المساعدات تستغرق وقتا طويلا نظرا لكونها تخضع للتفتيش قبل استلامها.

زيادة حجم المساعدات لأهالي غزة

وتابع: «نعمل على زيادة حجم المساعدات التي تتدخل قطاع غزة، ونجهز حاليا قافلة جديدة تضم أدوية ومواد غذائية وبطاطين وملابس شتوية وكل ما يحتاجه المواطنون في غزة»، موضحا أنه يتم ترتيب أولويات المساعدات حسب حاجة أهالي القطاع وذلك بالتنسيق بين التحالف والطني والهلال الأحمر الفلسطيني، فأول 20 شاحنة دخلت كانت تحمل كل المستلزمات الطبية والأدوية كونه كان الاحتياج الأكبر نظرا لارتفاع عدد الإصابات.