اللواء عادل العمدة: مصر لديها مسارات متعددة لإنقاذ القضية الفلسطينية

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إنَّ مصر دولة رائدة وزعيم في المنطقة، ولها كيان منذ بدء التاريخ وحتى الآن، مشيراً إلى مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ورفضها تهجير الفلسطينيين، وجهودها لاحتواء التصعيد في قطاع غزة.

«العمدة»: مصر لم تترك القضية الفلسطينية مطلقاً

أضاف «العمدة»، خلال استضافته في برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنَّ مصر لم تترك القضية الفلسطينية مطلقاً، وهي قضية أمن قومي مباشر بالنسبة إلى مصر، والدولة المصرية تدرك حجم المسؤولية المُلقاة على عاتقها.

مسارات متعددة لمصر لإنقاذ القضية الفلسطينية

تابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أنَّ هناك مسارات متعددة لمصر ومواقف لإنقاذ القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها قدمت العديد من التضحيات والأرواح والأموال في سبيل إنقاذ القضية، ومؤخراً رفعت شعار: «لا للعدوان.. لا للتهجير.. لا لتصفية القضية»، والعدوان في حد ذاته انتهاك للقوانين الدولية والقانون الإنساني.