«حرب التجويع».. سلاح إسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة منذ 7 أكتوبر

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «سياسة التجويع.. سلاح إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر»، جاء فيه أن سياسة التجويع سلاح الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وعقاب جماعي يتعرض له الفلسطينيون الرازحون تحت القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري، دون أي ضمانات دولية وأممية لإعلان حقهم المكفول في الغذاء.

وأكدت منظمة «أوكسفام» الدولية أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة، وجددت دعوتها للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات إلى القطاع، الذي يتعرض إلى عدوان متواصل دون هوادة.

مؤشرات خطيرة من أوكسفام

وبناءً على تحليل بيانات الأمم المتحدة، أكدت أوكسفام أن 2% من المواد الغذائية التي كانت تصل قطاع غزة تم إدخالها منذ فرض الحصار الإسرائيلي الشامل في التاسع من أكتوبر.

نفاد المياه النظيفة

ليست الأغذية فقط، فقد نفدت المياه النظيفة، إذ تشير التقديرات إلى أنه لا يتوفر الآن سوى 3 لترات من المياه النظيفة للشخص الواحد، بينما تؤكد الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 15 لترا يوميا ضروري كحد أدنى للفرد في حالات الطوارئ الإنسانية ذات الحدة العالية.