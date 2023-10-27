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تقديم خدمات طبية لـ350 مواطنا في قافلة سكانية بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
12:46 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
قافلة سكانية في البحيرة

قافلة سكانية في البحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، قافلة سكانية بقرية أحمد عرابي، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

 

الكشف على 350 مواطنا

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات، حيث تم الكشف على 350 حالة وعمل 30 نظارة طبية، بالإضافة إلى تقديم خدمات بيطرية، حيث تم رش وتجريع 150 رأس اغنام وأبقار ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.

توزيع أسطوانات بوتاجاز

وشهدت القافلة تنفيذ محاضرة عن الخط العربي وعقد ندوة للتعريف بمعاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى توزيع 80 أسطوانة غاز بسعر المستودع، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، واستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف القوافل بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

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بقلم إحسان شعبان