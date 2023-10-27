انطلاق قافلة دعوية بالتعاون بين «الأزهر» و«الأوقاف» بالسويس

انطلقت قافلة دعوية مشتركة، اليوم الجمعة، بالتنسيق بين مديرية أوقاف السويس ومنطقة السويس الأزهرية، وذلك من مسجد الأربعين التابع لإدارة الأربعين في محافظة السويس.

قافلة دعوية بالسويس

وأعلنت مديرية الأوقاف في السويس، انطلاق قافلة دعوية اليوم الجمعة، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

القافلة الدعوية تنطلق من مسجد الأربعين

القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف انطلقت من مسجد الأربعين بإدارة الأربعين بمحافظة السويس، وتضم القافلة 10 علماء، 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف، ويترأسها الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة، والشيخ منتصر نصر عزب مدير الإدارة، والشيخ ياسر عبد الله مدير الدعوة بمنطقة وعظ السويس.

موضوع القافلة سيناء المباركة المكان والمكانة

ويتضمن موضوع القافلة بحسب إعلان أوقاف السويس، حديث جميع المشايخ بصوت واحد حول موضوع «سيناء المباركة المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية والفداء».