«أوقاف السويس» تطلق قافلة دعوية عن «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم»

أطلقت وزارة الأوقاف، قافلة دعوية في عدد من المساجد تحت إشراف مديرية أوقاف السويس، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به الوزارة.

إطلاق القافلة في إطار الدور التثقيفي لوزارة الأوقاف

وقالت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، في بيان لها، إن القافلة الدعوية انطلقت بتكليف من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الشيخ ماجد راضي فرج مدير عام المديرية، والشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة، والشيخ إبراهيم عبد الله راغب مدير شؤون الإدارات، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم».

فضل الشهادة ومكانة الشهداء

وذكر بيان مديرية أوقاف السويس، أن المشايخ المشاركين تحدثوا عن قيمة الشهادة، مؤكدين أن بطولات الشهداء لا تنسى وتضحياتهم لا تٌنكر.

وأشار المشايخ خلال حديثهم إلى أقوال النبي (صلى الله عليه وسلم) لجَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ (رضي الله عنهما) حينما استشهد والده: (أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ) قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : (مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا) أي : من غير حجاب فَقَالَ (يَا عَبْدِي، تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ) قَالَ: يَا رَبِّ، تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ الرَّبُّ (عَزَّ وَجَلَّ): (إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ) قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ».

الشهيد ضحى بروحه من أجل وطنه

وقال المشايخ إن الشهيد الحق هو من صدق انتماؤه إلى دينه ووطنه، فضحى من أجل ذلك بالغالي والنفيس، كما أنه شهم حر يأبى الدنية، ويرفض المذلة والهوان، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).

الشهادة في سبيل الوطن أرفع درجات الشهادة

كما أكد العلماء أن الشهادة في سبيل الوطن من أرفع درجات الشهادة، ومصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وحماية الأوطان من الكليات الست التي أمرنا الشرع الشريف بالحفاظ عليها، سائلين الله أن يتغمد جميع شهدائنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.