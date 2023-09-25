«أوقاف السويس» تعلن برنامج المنبر الثابت المشترك في 24 مسجدا خلال أكتوبر

أعلنت مديرية أوقاف السويس عن انطلاق برنامج المنبر الثابت في محافظة السويس من خلال 24 مسجداً حيث ينطلق برنامج «المنبر الثابت»، الدعوي المشترك بين الأزهر وزارة الأوقاف في جميع المحافظات، الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء في 1004 مساجد على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر 2023م، منها 24 مسجدا بمحافظة السويس.

تنفيذ برنامج المنبر الثابت في 24 مسجدا في السويس

وذكرت مديرية أوقاف السويس في بيان عن موضوعات وأماكن تنفيذ برنامج المنبر الثابت، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر ووزارة الأوقاف، وبرعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على النحو التالي:

1- الثلاثاء: 3/ 10/ 2023م المنبر الثابت عن موضوع حماية الأوطان وسبل بنائها.

2- الثلاثاء: 10/ 10/ 2023م، المنبر عن موضوع تقديم المصلحة العامة على الخاصة وأثره في استقرار المجتمعات وبناء الدول.

3- الثلاثاء: 17/ 10/ 2023م، المنبر الثابت عن موضوع أثر الزكاة في التكافل الاجتماعي.

4- الثلاثاء: 24/ 10/ 2023م، المنبر الثابت عن موضوع أخلاق الإسلام في التعامل مع الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة.

5- الثلاثاء : 31/ 10/ 2023م، عن موضوع النظافة وأهميتها للفرد والمجتمع.

- ويتم تنفيذ البرنامج في المساجد المذكورة وفق البيان المنشور الذي يتضمن 24 مسجداً