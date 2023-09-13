«أوقاف» السويس وقنا وكفر الشيخ تكرم المتميزين في البرنامج الصيفي (صور)

كرمت مديريات أوقاف السويس وقنا وكفر الشيخ الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأقامت مديريات أوقاف السويس وقنا وكفر الشيخ احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل، حيث أقامت مديرية أوقاف السويس احتفالية بمسجد المصطفى بمدينة الملك عبدالله التابع لإدارة أوقاف عتاقة، بحضور الشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية أوقاف السويس، واللواء عارف البركاوي رئيس حي عتاقة، والشيخ محمد فتحي مدير الدعوة، والشيخ محمود منصور مدير إدارة أوقاف عتاقة، والشيخ شاهر شكري إمام وخطيب المسجد، وعدد من الأئمة المتميزين وبحضور جمع غفير من رواد المسجد.

تفاصيل الاحتفال

كما أقامت مديرية أوقاف قنا احتفالية بمسجد العمري التابع لإدارة أوقاف قفط، بحضور الدكتور ماهر جبر مدير مديرية أوقاف قنا، والشيخ أحمد محمد أحمد محمود مدير إدارة أوقاف قفط، والشيخ خلف سيد خليفة مدير إدارة أوقاف قنا، والشيخ مجدي دسوقي عيد مسؤول شؤون القرآن بالمديرية، والشيخ أحمد عبد الحافظ مسؤول شئون المساجد بالمديرية، والدكتور عبد الله حارس مسؤول الإرشاد بالمديرية، والشيخ الحريري علي مفتش متابعة والمنسق الإعلامي للمديرية، والشيخ عمر عبده حمزة مسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، وجمع من القيادات الدعوية بالمديرية والإدارة التابع لها وأولياء أمور الطلاب.

كما أقامت مديرية أوقاف كفر الشيخ احتفالية بمسجد القديم بعزبة الباب والتابع لإدارة أوقاف سيدي سالم شرق، بحضور الشيخ عطا بسيوني مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض قارئا، والدكتور محمد عيسى مدير إدارة أوقاف سيدي سالم شرق، والشيخ أحمد حنبل مسؤول الإرشاد الدينى بالمديرية، والشيخ محمد طلال إمام وخطيب ومدرس.

تنمية مهارات الأطفال

أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل يساعد على تنمية مهارات الأطفال والارتقاء بمواهبهم، وينمي الحصيلة اللغوية والمفردات والمعاني، لتعزيز المهارات اللغوية، وينمي مهارات التعبير عن النفس، والقدرة على اكتساب الثقة والتحدث مع الآخرين.