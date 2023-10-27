آخر أخبار أحداث غزة.. 5 آلاف مواطن يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

تمكن 5 آلاف فلسطيني من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات المشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن آخر أخبار أحداث غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

أحداث غزة

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، بأن قوات الاحتلال منعت المصلين الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا من دخول المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى انخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه، كما تعرض عدد من القادمين إلى الاعتداء عند باب المجلس، وذلك ضمن آخر أحداث غزة.

تعد هذه للجمعة الثالثة على التوالي، التي يواجه فيها المواطنون صعوبة في الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه، وانخفض عدد المصلين إلى أقل من 5 آلاف مصلٍ فقط، بعد أن كان يصل عددهم إلى 50 ألف مصلٍ.

أداء صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة في القدس المحتلة

ويذكر أن مجموعة من المواطنين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة في القدس المحتلة، وتعرضوا لقمع من قبل الاحتلال، حيث تم إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع عليهم، وتم مطاردتهم في شوارع وادي الجوز.