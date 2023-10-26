تأجيل عرض مسرحية طيب وأمير للأسبوع الثاني بسبب أحداث غزة

أعلن الفنان تامر فرج تأجيل عرض مسرحية طيب وأمير، والتي يتم عرضها على خشبة مسرح ميامي، بسبب أحداث غزة، وحالة الحرب على الأراضي الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تأجيل عرض مسرحية طيب وأمير

وكتب تامر فرج، في منشوره عبر إنستجرام، قائلا: «جمهورنا العزيز، جمهور مسرحية طيب وأمير، بالطبع نظرا للظروف الحاليه نعتذر للأسبوع الثاني عن عرض المسرحية »

وأضاف: «سوف نوافيكم بالمستجدات في الأسابيع المقبلة، اللهم ازح الغمة وخف الكربة وانصر المظلوم، قلوبنا مع أخواننا في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة».

أبطال مسرحية طيب وأمير

ويضم العرض المسرحي «طيب وأمير» الذي كتبه أحمد الملواني، عددا من فناني فرقة المسرح الكوميدي، أبرزهم عمرو رمزي، تامر فرج، سيد الروبي، أحمد السلكاوي، هشام إسماعيل، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم.

إيرادات تتجاوز مليون جنيه

وقد سبق وأعلن الفنان تامر فرج تحقيق العرض المسرحي «طيب وأمير» مليون جنيه إيرادات بعد 55 ليلة عرض، وتعد باكورة إنتاج المسرح الكوميدي والذي يترأسه الفنان ياسر الطوبجي.