للأمهات.. كيف تحمي أطفالك من الإصابة بالبرد مع اقتراب فصل الشتاء؟

أسابيع قليلة تفصلنا على بداية فصل الشتاء، لذا تسعى الأمهات إلى حماية أطفالهن من الإصابة المتكررة بالبرد والإنفلونزا، من خلال طهي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والحرص على عمل السوائل الدافئة للأبناء خاصة مع عدم استقرار الأحوال الجوية بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها وسقوط أمطار ونشاط الرياح.

فئات يجب أنّ تحصل على لقاح الإنفلونزا الموسمية

ومن أجل حماية الأطفال، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنّ الفئات التي يجب أنّ تحصل على لقاح الإنفلونزا الموسمية مع اقتراب فصل الشتاء، هي التالي:

- الأطفال فيما فوق الـ6 أشهر.

- كبار السن.

- العاملون في المجال الصحي.

- السيدات الحوامل.

- مرضى الأورام.

وأكد «تاج الدين» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ لقاح الإنفلونزا الموسمية، مهم لتعزيز الجهاز المناعي للجسم خاصة بالنسبة للأطفال مع اقتراب فصل الشتاء بما يحمله من أمراض بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أنّ هناك أعراض جانبية بسيطة قد يشعر بها المواطنون بعد حصولهم على اللقاح، تتمثل في الآتي، لكنها تزول بعد أيام بسيطة:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- احمرار موضع التطعيم.

- تكسير في العضلات والإحساس بالتعب والألم.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، بل تحتاج إلى راحة يومين لا أكثر، لافتًا إلى أنّ نسبة إصابة الأطفال بالفيروسات التنفسية العام الحالي، طبيعية مقارنة بالأعوام الماضية، مطالبًا المواطنين في حال الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية، عدم الحصول على المضادات الحيوية بل لا بد من استشارة الطبيب، وضرورة التركيز على تناول البروتينات والخضروات والفاكهة.

تحذير من تناول الأدوية دون استشارة الطبيب

ووجه رسالة مهمة للمواطنين المصابين بنزلات البرد، تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، تمثلت في ضرورة التواجد في المنزل وأخذ قسط من الراحة لمدة 3 أيام متتالية، مع تطبيق معايير السلامة والصحة وتقوية المناعة، محذرًا من الحصول على أدوية أو علاجات دون الرجوع إلى الطبيب المختص.