7 حالات تزيد معها خطورة الإنفلونزا.. «متقولش دور برد ويعدي»

تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية في ظل تقلبات الطقس والتغير من فصل لآخر كما يعاني أصحاب بعض الأمراض معها، لذا أوضحت وزارة الصحة والسكان 7 حالات تزيد فيها خطورة الإنفلونزا، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات أخرى.

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الحالات التي تزيد فيها خطورة الإنفلونزا، حيث قد يُنظر للإنفلونزا على أنها من الأمراض البسيطة والتي غالبا لا تحتاج لتدخلات طبية ولكن هناك حالات تزيد معها حدة الإصابة وشدتها وقد يضطر المريض معها الي دخول المستشفى، حيث إن مخاطرها في هذة الظروف تهدد حياته.

حالات تزيد معها خطورة الإنفلونزا

1- أن يعاني المريض من الربو أو السدة الرئوية.

2- أن يكون الشخص مصاب ويعاني مع الكلي أو الكبد أو الجهاز العصبي أو القلب أو الأوعية الدموية.

3- من لديه مشاكل في وظائف العضلات تجعله من الصعب السعال أو البلع أو التخلص من الإفرازات في القصبة الهوائية.

4- إن كان المريض مصابا بالسكري.

5- إن كان المريض يعاني من ضعف المناعة بسبب الإصابة بالسرطان أو الإيدز أو يتناول باستمرار الأدوية المثبطة للمناعة.

6- إذا كان المريض يعاني من السمنة أو عمره أكبر من 65 عاما وأقل من 5 أعوام.

7- السيدات الحوامل والعاملين من أطباء وتمريض.