هل من الضروري تلقي لقاح الإنفلونزا السنوي؟.. «الصحة» توضح 10 حالات مهمة

مع انخفاض درجات الحرارة وعدم استقرار الأحوال الجوية، يصاب الكثيرون بنزلات البرد، لذا يتساءل الكثيرون، هل من الضروري تلقي لقاح الإنفلونزا السنوي لتجنب الإصابة بمضاعفات خطيرة.

أهمية تلقي لقاح الأنفلونزا

وبدورها أجابت وزارة الصحة عن تساؤلات المواطنين، موضحة أنه من الضروري تلقي لقاح الأنفلونزا السنوي، لأن هناك أمورا قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا مثل الحالات الآتية:

- الحالات الصحية المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبي.

- فيروس نقص المناعة البشري HIV/ مرض الإيدز.

- داء الانسداد الرئوي المزمن COPD.

- مرض القلب.

- التليف الكيسي.

- أمراض الكلى والكبد.

- الربو.

- مرض السكر.

- السمنة.

- مرض السرطان وعلاجه.

توافر لقاح الإنفلونزا بالمصل واللقاح والصيدليات

وأوضحت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن 105 لتلقي المزيد من المعلومات والاستفسارات.

أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا

ومن جانبها ذكرت هيئة الدواء أن أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا هو شهري سبتمبر وأكتوبر، لتحقيق أكثر فاعلية، ويمكن أن يساعد تلقي اللقاح في أي وقت خلال موسم الإنفلونزا على منع الإصابة.

سعر لقاح الأنفلونزا وكيفية الحصول عليه

وفيما يتعلق بتوافر لقاح الأنفلونزا وأسعارها، ذكرت «فاكسيرا» أن لقاح الأنفلونزا الموسمية 2023-2024 متوافر الآن فى مراكز التطعيمات بالمصل واللقاح، مشيرة إلى أن النوع المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعي Tetravalent، ويبلغ سعر الجرعة 267 بالإضافة إلى خدمة التطعيم، ويمكن الحصول عليه من مركز التطعيمات الرئيسي «المصل واللقاح» بـ51 شارع وزارة الزراعة العجوزة، الجيزة.