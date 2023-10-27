3 أحداث اقتصادية في اليوم الـ21 من «السيوف الحديدية».. ارتفاع أسعار النفط

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية خلال الساعات القليلة الماضية، 3 أحداث مع بدء عملية «السيوف الحديدية»، التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وما صاحبها من سقوط آلاف الشهداء ومخاوف حول الإمدادات العالمية من الخام كان من أهمها، ارتفاع أسعار النفط في التعاملات.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات، اليوم الجمعة، وسط متابعة آخر تطورات عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الجاري.

خام برنت يسجل 89.06 دولار للبرميل

وتأثرت أسعار النفط بإشارات حول تباطؤ الطلب في أمريكا، وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنحو 1.29% إلى 89.06 دولار للبرميل، كما زادت عقود الخام الأمريكي الوسيط بنسبة 1.29% مسجلة 84.28 دولار للبرميل.

وكان مؤسسة «جولدمان ساكس» للخدمات الماليَّة والإستثماريَة الأمريكية المتعددة الجنسيات، أبقت في وقت سابق، على توقعاتها لسعر لـ«خام برنت» عن الربع الأول من العام المقبل 2024 عند 95 دولارًا للبرميل.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى صعود العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط بنسبة 1.60%، لتسجل 84.54 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي «مزيج برنت» بـ 1.60%، لتحقق 89.34 دولار للبرميل.

وفي قطاع الذهب، أدت عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى إلى تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن«الذهب» على الرغم من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

واستقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، دون مستويات 2000 دولار للأونصة، وارتفع الذهب بنحو 9%، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

تراجع سعر صرف الدولار ليسجل 93.29 روبل

وفي روسيا، عقد مجلس إدارة البنك المركزي «بنك روسيا»، اجتماعا لبحث السياسة النقدية للبلاد واتخاذ قرار حول سعر الفائدة. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت «بورصة موسكو»، إنّ سعر صرف الدولار تراجع بواقع 63 كوبيكا «الروبل = 100 كوبيك» إلى 93.29 روبل، فيما انخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بواقع 1.01 روبل لتسجل 95.59 روبل، وانخفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 5 كوبيكات، ليسجل 12.72 روبل.