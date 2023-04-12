انخفاض قيمة الروبل الروسي عالميا بفعل تراجع الصادرات واحتياطي النقد الأجنبي

انخفض الروبل الروسي، اليوم الأربعاء، متأثرًا بتراجع الصادرات وزيادة الواردات بينما فشل في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص معروض النقد الأجنبي لدى الشركات المصدر، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

«المركزي الروسي»: تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية بين يناير ومارس

وقال البنك المركزي الروسي، إنَّ فائض ميزان المعاملات الجارية تقلص بنحو 73% إلى 18.6 مليار دولار في الفترة ما بين يناير ومارس على أساس سنوي، وذلك مع ضعف قدرة المالية العامة للبلاد على التصدي للانخفاض الحاد في عائدات الطاقة.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل 0.1% أمام الدولار مسجلا 82.06 وخسر 0.1% أمام اليورو ليبلغ 89.70، واستقر أمام اليوان عند 11.91.

«نابيولينا»: ضعف الروبل يرجع إلى انخفاض الصادرات وتعافي الواردات

وأبلغت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا المشرعين اليوم الأربعاء أنَّ ضعف الروبل يرجع إلى انخفاض الصادرات وتعافي الواردات وهبوط أسعار النفط، وأضافت أن الروبل سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط، التي قفزت في أبريل بعد أن خفض تحالف أوبك+ مستويات الإنتاج المستهدفة.