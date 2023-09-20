تراجع أسعار النفط عالميا قبل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي»

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، إذ واصل المتداولون جني الأرباح قبل صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، الذي يتابعه المتداولون باهتمام، على الرغم من أن مؤشرات الانخفاض الآخر في المخزونات الأمريكية لا تزال تشير إلى ضيق الأسواق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وشهدت الأسعار قدرًا من الأرباح، أمس الثلاثاء، بعد أن تسارعت لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر، إذ أشارت تخفيضات الإمدادات الأخيرة الأعمق من المتوقع من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا إلى تشديد أسواق النفط بشكل كبير في الفترة المتبقية من العام.

وعززت علامات الانخفاض الأسبوعي الأكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية التوقعات بشح المعروض في الأسواق، على الرغم من ارتفاع مخزونات البنزين مرة أخرى، ما يشير إلى أن الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط بالعالم ربما يتراجع بعد ذروة الصيف.

انخفاض العقود الآجلة لخام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.34% إلى 93.08 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.27% إلى 89.33 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:00 بتوقيت الرياض.

ويتوقع المحللون أن تتراوح أسعار النفط بين 90 و100 دولار للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام.