أهم 5 أحداث اقتصادية.. بينها تراجع سعر صرف الدولار أمام الروبل الروسي

شهدت الساحة الاقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث كان من أهمها، تراجع الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي، فيما ارتفعت أسعار الذهب إلى 1988.60 دولار للأونصة.

وانخفض سعر صرف الدولار إلى أقل من 96 روبل للمرة الأولى منذ 25 سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات نشرتها بورصة موسكو، وأظهرت بيانات البورصة، انخفاض سعر صرف اليورو بواقع 64 كوبيكا «الروبل = 100 كوبيك» إلى 102.13 روبل.

تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.54%

وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكي في ختام تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة3.2%، وتراجع المؤشر بنحو 0.54%، ليحقق 31259 نقطة،، فيما سجل مؤشر توبكس انخفاضا بنسبة 0.38% عند 2255 نقطة، مسجلا خسائر أسبوعية بأكثر من 2%، وفقا لما ذكرته قناة«سي إن بي سي عربية».

وفي سياق متصل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 0.93% إلى 90.20 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي «مزيج برنت» بنسبة 0.76% إلى 93.08 دولار للبرميل.

بدورها، قالت «روس نفط» الروسية، إن الشركة وقعت مع شركة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والفني، مضيفة في بيان، إن الوثيقة تم توقيعها في إطار منتدى الطاقة الخامس بين البلدين، الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

صعود العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4%

وجاء صعود أسعار النفط، مع تصاعد وتيرة الاضطرابات الجيوسياسية بالأراضي الفلسطيينة المحتلة، وتخوف الأسواق من تأثر إمدادات الخام إلى الأسواق بالأحداث.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب، ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر، وصعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4%، لتسجل 1988.60 دولار للأونصة.