50 عاما على وفاة طه حسين.. 3 أفلام نقلت أدبه إلى شاشة السينما

تمر اليوم 50 عامًا على ذكرى وفاة طه حسين، الذي يعد واحدًا من رموز الفكر في القرن العشرين، وأصبح من خلال مؤلفاته وكتبه وعلمه عميدًا للأدب العربي، ولم تكن السينما تقف بمعزل عن أعمال هذه الأيقونة الأدبية التي رحلت يوم 28 أكتوبر عام 1973.

ذكرى وفاة طه حسين

كان للفن نصيبا في أن ينهل من أدب طه حسين، لتتحول ثلاثة من أعماله إلى أفلام، بل وتتحول حياته وسيرته الذاتية إلى أعمال درامية تلقي الضوء عليه عندما كان طفلًا فقد النظر صغيرًا، ولكن عوضه الله ببصيرة قوية، ولسان ناطق بطلاقة، وتفكير ناضج عابر للمستقبل.

فيلم ظهور الإسلام

عام 1951 انتبهت السينما إلى أدب طه حسين، وكان أول أفلامه «ظهور الإسلام» المأخوذ عن كتابه «الوعد الحق»، سيناريو وإخراج إبراهيم عزالدين، بطولة عماد حمدي، كوكا، سراج منير، عباس فارس، وتدور قصته عما كان يحدث في شبه الجزيرة العربية قبل الرسالة المحمدية وانتشار الإسلام.

فيلم دعاء الكروان

وعام 1959 كان للأديب طه حسين، موعدًا جديدًا مع السينما من خلال فيلم «دعاء الكروان» بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر، زهرة العلا، أمينة رزق، سيناريو وحوار يوسف جوهر، إخراج هنري بركات، وهو اقتباس عن رواية لـ طه حسين تحمل الاسم نفسه، وصٌنف الفيلم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية واحتل المركز الـ14 وذلك حسب استفتاء النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1996.

فيلم «الحب الضائع»

وجاء الفيلم الثالث «الحب الضائع» عام 1970 من إخراج هنري بركات، سيناريو وحوار وسف جوهر، بطولة سعاد حسني، رشدي أباظة، زبيدة ثروت، وكان نفس العمل تم تقديمه في الإذاعة المصرية عام 1969 وشارك فيه عمر الشريف وصباح وكذلك السندريلا ومن إخراج محمد علوان، وهو أيضا عن رواية للأديب بالاسم نفسه.