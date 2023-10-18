«الثقافة» تنظم ندوة عن إبداعات طه حسين بمناسبة مرور 50 سنة على وفاته

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية بعنوان «إبداعات طه حسين بالسينما والتلفزيون»، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي.

وتقام الندوة تحت إشراف الدكتور خالد الخميسي رئيس مجلس إدارة مكتبة القاهرة الكبرى، بمقر المكتبة بالزمالك في السعاة الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري.

يتحدث فى اللقاء الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال، ويدير اللقاء الشاعر محمد بهجت.

معلومات عن طه حسين

والدكتور طه حسين المولود في 1895، صاحب تاريخ ثري، فقد انتقل إلى القاهرة في 1902 التحق بالأزهر، ثم التحق بالجامعة المصرية القديمة – الوليدة آنذاك و بدأ في تعلم اللغة الفرنسية في القسم الفرنسي بالجامعة في 1908.

وفي 1914 نوقشت في الجامعة المصرية أول رسالة دكتوراه؛ في تاريخها؛ و كانت للباحث طه حسين بعنوان «ذكرى أبي العلاء»، ونال عنها درجة الدكتوراة بتقدير جيد جدا؛ و قد نشرت الرسالة.

في العام التالي 1915 أوفدته الجامعة في بعثة الى فرنسا و هناك بدأ يعد رسالته «الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون» التي نوقشت في يناير 1918 .

كما تولى العديد من المناصب، في وزارة المعارف والجامعة المصرية من بينها تعيينه عميدا لكلية الآداب في 1928 وتجدد تعيينه في 1930 ، حتى أصبح وزيرًا للمعارف، في عام 1950، للحكومة الوفدية التي استمرت حتى 26 يونيه 1952.