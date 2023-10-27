تحرير محاضر تموينية في حملات مكبرة على المجازر والمنشآت الغذائية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة الكردي بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت لبيع السلع الغذائية، وتضمنت المرور على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بالكردي

وقالت ذكريات صبري، نائب رئيس مجلس مدينة الكردي، في بيان، إنّ الحملة التموينية على عدد من المنشآت غذائية في نطاق المدينة شاملة القرى والعزب والمجازر والمطاعم والمنافذ، وتم تحرير عدد 10 محاضر متنوعة شاملة التموين وعدم إعلان الأسعار وبيئة وعدم وجود شهادات صحية ونقص في الاشتراطات الصحية، وضبط 120 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدامها وضبط 20 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بالدقهلية

وأكدت رئاسة مجلس مدينة الكردي، تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وضرورة تكثيف الحملات على المجازر واللحوم وثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية المختلفة وتفتيش مفاجئ لرصدا لمخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.